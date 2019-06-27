وزير يمني يدين فتوى الحوثيين بإهدار دماء العاملين بالمنظمات الدولية

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فتوى الميليشيات الحوثية بإهدار دماء العاملين في المنظمات الدولية والهيئات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية في اليمن.



وقال الإرياني - على موقع التدوينات الصغيرة (تويتر) وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الخميس - "إن المدعو شمس الدين شرف الدين، المٌعين من الحوثي على أنه (مفتي الديار اليمنية) حرض على إهدار دماء العاملين في المنظمات الدولية والهيئات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية في اليمن، بمزاعم رصدهم للإحداثيات وجمع معلومات لصالح أجهزة مخابرات".



ويأتي ذلك على خلفية قضايا نهب المساعدات الغذائية وإعلان البرنامج تعليق تقديم المساعدات في المحافظات الواقعة تحت قبضة الميليشيات.



كما شنت قيادات الحوثي حملة إعلامية كبيرة ضد البرنامج الأممي الذي أكد أكثر من مرة بأن القادة الحوثيين يقومون بسرقة المساعدات من أفواه الجوعى، ما دفع البرنامج إلى طرح تقديم الطعام عن طريق إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين، وفق برنامج البصمة الإلكترونية للأشخاص باليد، لكن قادة الميليشيات الحوثية رفضت هذا المقترح رفضًا نهائيًا.