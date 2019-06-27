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تكنولوجيا

"هواوي" تشحن 150 ألف محطة أساسية لاتصالات الجيل الخامس لوجهات عالمية

الخميس 27/يونيو/2019 - 08:27 ص
جريدة الدستور
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أعلنت شركة هواوي الصينية المحدودة للتكنولوجيا، تلقيها 50 عقدا بشأن خدمات اتصالات الجيل الخامس التجارية من 30 دولة ومنطقة، وأنها شحنت أكثر من 150 ألف محطة أساسية من محطات اتصالات الجيل الخامس لأنحاء العالم.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة (هواوي) المحدودة للتكنولوجيا "هو كون" - في مؤتمر صحفي اليوم الخميس - إنه حتى يوم السبت الماضي، تلقت هواوي 28 عقدا من أوروبا، و11 من الشرق الأوسط، و6 من منطقة آسيا - المحيط الهادىء، و4 من الأمريكيتين، وعقد واحد من أفريقيا.

وأضاف كون "أنه من المتوقع أن يرتفع عدد شحنات محطات الجيل الخامس الأساسية للشركة إلى حوالي 500 ألف بنهاية العام الجاري".

وحول احتمال تأثر منتجات اتصالات الجيل الخامس بالعقوبات الخارجية، قال كون "إن الشركة وجدت حلولا بديلة لجميع المكونات المتأثرة، حيث إن أداء الحلول البديلة كان نفسه أو أفضل من المكونات الأصلية"، مشيرا إلى أن الحلول التكنولوجية لاتصالات الجيل الخامس في (هواوي) لم تتأثر جراء العقوبات سواء بالنسبة للعقود الموقعة أو العقود المستقبلية، حيث بإمكان الشركة ضمان إمداد مستقر للمستهلكين بشكل كامل.

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