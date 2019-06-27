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عالم

قوات حفتر في ليبيا تؤكد تسليم "مرتزق" أميركي إلى بلاده

الخميس 27/يونيو/2019 - 08:18 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا، أنها أعادت إلى الولايات المتحدة طيارًا أميركيا اعتقل بداية مايو، قالت إنه "مرتزق" جندته حكومة الوفاق الوطن الليبية.

وأكدت قوات حفتر في 7 مايو إسقاط طائرة مقاتلة من نوع "ميراج أف 1" تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، في منطقة تقع على بعد 70 كيلومترًا جنوب العاصمة طرابلس.

ونشرت لاحقًا فيديو لطيار المقاتلة، أكدت أنه "برتغالي".

لكن المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري أكد الأربعاء أن الطيار اعترف في وقت لاحق بأن جنسيته أميركية.

وقال المسماري في مؤتمر صحافي إن الطيار أعيد إلى "بلده" (الولايات المتحدة) بما يتوافق مع اتفاقات التعاون حول مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن الطيار يدعى جايمي سبونوغل وعمره 31 عامًا، جندته الولايات المتحدة قبل أن يغادر إلى تركيا ومنها إلى مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، بحسب المسماري.

ويقود المشير خليفة حفتر منذ 4 أبريل عملية للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني.

وتدور معارك بشكل يومي في الضاحية الجنوبية للعاصمة وفي جنوبها.

ويتبادل الطرفان الاتهامات باستخدام المرتزقة الأجانب وبتلقي دعم عسكري من قوى غربية.

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