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ترشيح خديجة العبيدي لمنصب وزير التربية في الحكومة العراقية

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:59 ص
جريدة الدستور
وكالات
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دعا رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي البرلمان العراقي إلى التصويت اليوم الخميس على المرشحة لمنصب وزارة التربية الشاغرة في الحكومة الحالية منذ تشكيلها منذ نحو 8 أشهر.

وأوضحت وثيقة حكومية بتوقيع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي مرسلة إلى البرلمان وزعت اليوم أنه "تم ترشيح الدكتورة زاهدة عبد الله محمد العبيدي لمنصب وزارة التربية في الحكومة الحالية".

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة اعتيادية اليوم لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله ومن بينها التصويت على مرشحة لشغل منصب وزير التربية.

وتشغل العبيدي حاليا رئاسة كلية البنات بجامعة الموصل وتحمل شهادة الدكتوراة ولديها شهادة الدكتوراة باللغة العربية، وهي من مواليد مدينة الموصل عام 1957.

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