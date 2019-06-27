ترامب يدعو الهند إلى رفع الرسوم المفروضة على السلع الأمريكية

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الإضافية التي قررت الهند فرضها مؤخرا على عدد من السلع الأمريكية بأنها "غير مقبولة" ويجب سحبها، ليزيد التوتر بين البلدين قبل اللقاء المنتظر له مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش أعمال قمة مجموعة الدول العشرين التي تبدأ في مدينة أوساكا اليابانية غدا الخميس.



وكتب ترامب على حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي:"الهند تفرض منذ سنوات رسوما مرتفعة على الولايات المتحدة. ومؤخرا زادت هذه الرسوم بصورة أكبر.. هذا غير مقبول ويجب سحب الرسوم".



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الهند فرضت رسوما إضافية على حوالي 30 سلعة أمريكية ردا على قرار ترامب في أول يونيو الجاري إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لكمية من السلع الهندية بقيمة 3ر6 مليار دولار.