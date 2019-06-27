الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من كوبر شمال غرب رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس، أسيرين محررين من بلدة كوبر شمال غرب رام الله.



وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين يحيي محمود عامرية، وقسام مجد البرغوثي الذي أفرج عنه قبل 3 أيام من سجون الاحتلال.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل، عرف من أصحابها المواطن عمر البرغوثي والد الشهيد صالح البرغوثي، ومنزل عبد الكريم البرغوثي الذي اعتقل نجله قسام قبل أن يتم الافراج عنه في وقت لاحق.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من مدينة طوباس.



وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس محمود صوافطة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب عثمان عبد المنعم محمود صوافطة بعد دهم منزل ذويه في المدينة.



وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت في البلدة أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع اتجاه منازل المواطنين.