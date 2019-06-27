الخميس 27 يونيو 2019 الموافق 24 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

إيران تحذر أمريكا من رد أقوى إذا انتهكت حدودها مجددا

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:53 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
حذرت إيران الولايات المتحدة اليوم الخميس، من انتهاك حدودها، حيث هدد رئيس البرلمان علي لاريجاني برد أقوى وذلك بعد أسبوع من إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة مما تسبب في تصاعد حدة التوتر بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية عن لاريجاني قوله "إسقاط طائرتهم المسيرة كان تجربة جيدة لهم لتجنب أي اعتداء على حدودنا".

وأضاف "رد فعل إيران سيكون أقوى إذا كرروا خطأهم بانتهاك حدودنا".

وقال إيران إن الطائرة الأمريكية المسيرة حلقت في مجالها الجوي وهو ما نفته واشنطن.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات جوية انتقامية لكنه تراجع عنها في اللحظة الأخيرة، وقال لاحقا إن الضربات كانت ستؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

سيغير خريطة الاستكشافات فى مصر.. حقل بترولى جديد بالصحراء الغربية

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. وردة يرفض مغادرة معسكر المنتخب رغم استبعاده

منذ حوالي 13 ساعة

محمد الباز يكتب: السقوط الأخير للكاتب العجوز.. القصة الحقيقية لمنع فهمي هويدي من الكتابة في مصر

منذ حوالي 23 ساعة

الداخلية: استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين فى العريش

ads

الصور

image description

"على القهوة".. أجواء أمم أفريقيا

image description

جمهور مباراة مصر والكونغو فى أمم إفريقيا

image description

جماهير أوغندا وزيمبابوى فى أمم إفريقيا

image description

مباراة أوغندا وزيمباوى فى أمم إفريقيا

image description

الجماهير تتوافد على استاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

مفاجأة.. وردة يرفض مغادرة معسكر المنتخب رغم استبعاده

أسعار الذهب اليوم الخميس 27 يونيو 2019

ستوديو

مصر تفوز على الكونغو 2-0 وتتأهل لدور الـ 16 بأمم إفريقيا

بعد اتهامها عصام كاريكا بالتحرش.. فنانة جزائرية تدعي حملها من السبكي

"عقاب أوفر".. مي كساب تتضامن مع عمرو وردة ضد استبعاده من المنتخب

باهر المحمدي يدعم عمرو وردة على دكة بدلاء مصر

رياضة

أتلتيكو مدريد يقترب من "رابع أغلى لاعب بالتاريخ"

ويبر: فيتل ما زال يملك ما يجعله يستمر في فيراري

أتلتيكو مدريد يعرض 126 مليون يورو على بنفيكا لضم جواو فيليكس

رونى يزاحم إبراهيموفيتش فى قائمة هدافى الدورى الأمريكى

منوعات

250 يورو غرامة ارتداء البكيني في إيطاليا

"كلاشينكوف" تطلق نسخة مدنية من بندقية "آكا – 12"

مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية تحقق أرقامًا قياسية

"الأمن الغذائي الأفريقي" يحث على استخدام تقنيات متطورة لتحقيق الأمن الغذائي

إسلام سياسي

غضب إخواني على "أيمن نور" بسبب نفوذه داخل الجماعة

ناشط إخواني ينفجر في "وجدي غنيم": أنت سافل وممثل قذر.. فيديو

بنجلاديش ترفض طلب "عروس داعش" البريطانية

الكيان الصهيوني يزعم نجاحه في إحباط 50 هجوم لداعش بالعالم

مقالات الرأي
ماجد حبته
تحالف خيبة الأمل!
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «5»
صفوت البياضي
أين الأخلاق؟
أحمد بهاء الدين شعبان
مَنْ يدفع ثمن خراب بغداد؟
المزيد
ads

الثقافة

غدا.. أوبرا الإسكندرية تقدم مختارات غنائية من أفلام ديزني العالمية

السبت.. مسرحيات غنائية وأوبرات عالمية يقدمها كورال القاهرة

"حكايات طرح النيل".. السيد نجم يرصد التجربة المجتمعية المصرية فى 50 عاما

"كيفية التصوير السينمائى" بثقافة أسوان

صفحتنا ع الفيس بوك