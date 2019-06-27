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عالم

ماكرون: سأدعو ترامب لتجنب أي تصعيد عسكري بشأن إيران

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:48 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية بـ "تجنب أي تصعيد ذي طبيعة عسكرية" بشأن إيران.

وأضاف ماكرون في تصريحات لصحفيين في طوكيو: "جميع الأطراف بحاجة إلى الحد من التوترات"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح ماكرون أنه يدين إسقاط طائرة مسيرة أمريكية، قائلا: "تحليلاتنا تشير إلى أنها كانت في المجال الدولي".

وقال إن الولايات المتحدة وأوروبا "تشتركان في نفس الهدف وهو الأمن الجماعي بالمنطقة".

وشدد ماكرون على أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ بانسحابها من الاتفاق النووي مع إيران.

ووصل الرئيس الفرنسي إلى اليابان للمضاركة في قمة مجموعة العشرين التي تبدأ أعمالها غدا الجمعة وتستمر يومين في مدينة أوساكا.

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