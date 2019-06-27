الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 40 درجة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.



وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



الصغرى العظمى

القاهرة 26 40

شبين الكوم 25 40

طنطا 24 38

دمنهور 23 35

الإسكندرية 22 32

بلطيم 23 31

مطروح 23 31

السلوم 23 31

سيوة 23 39

بورسعيد 26 31

دمياط 25 30

الزقازيق 23 40

الإسماعيلية 22 40

السويس 23 39

العريش 24 35

رفح 23 33

رأس سدر 25 37

نخل 20 39

نويبع 29 40

طابا 26 37

كاترين 21 33

الطور 25 38

شرم الشيخ 28 42

الغردقة 29 40

مرسى علم 30 40

الفيوم 26 40

بنى سويف 27 41

المنيا 28 43

أسيوط 28 44

سوهاج 29 44

قنا 30 45

الأقصر 31 46

أسوان 32 47

أبوسمبل 31 46

الوادى الجديد 30 45

شلاتين 30 42

أبورماد 29 41

حلايب 29 36

رأس حدربة 29 36