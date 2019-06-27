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عالم

فيسبوك: حكومة أمريكا مسؤولة عن التدخل الروسى فى الانتخابات

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:41 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال مارك زوكربرج، مؤسس شركة فيسبوك ورئيسها التنفيذي، الأربعاء، إن ضعف الرد الحكومي الأمريكي على التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، شجّع أطرافا حكومية أخرى على فعل الشيء نفسه.

وأضاف: "كشركة خاصة، لم تكن لدينا الأدوات اللازمة لإيقاف الحكومة الروسية. يمكننا الدفاع بأقصى ما نستطيع، لكن حكومتنا هي التي لديها الأدوات اللازمة لممارسة الضغط على روسيا، وليس نحن".

وتابع: "عندما لم تتخذ الحكومة أي نوع من الإجراءات المضادة بعد عام 2016، كانت الإشارة التي تم إرسالها إلى العالم هي أننا منفتحون على الأعمال"، مضيفًا أن الشركة شهدت منذ ذلك الحين "زيادة نشاط "من إيران وغيرها.

وقال: "لقد كثفنا بشكل كبير من الجانب الأمني".

وأضاف أيضا أنه بينما اتخذت شركته خطوات لمنع جهات حكومية من التدخل في الانتخابات في جميع أنحاء العالم، فإن تحديد ما هو مقبول من الحملات وما هو دون ذلك ليس من مسؤولية شركة خاصة.

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