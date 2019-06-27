رونى يزاحم إبراهيموفيتش فى قائمة هدافى الدورى الأمريكى

استعاد تورنتو نغمة الانتصارات في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين بفوزه الثمين 3 2 على أتلانتا يونايتد صباح اليوم الخميس بينما عزز دي سي يونايتد مزاحمته لفيلادلفيا يونيون على صدارة المجموعة الشرقية.



وتغلب دي سي يونايتد على أورلاندو سيتي وإمباكت مونتريال على بورتلاند تريل بليزرز 2 1 بينما تعادل نيو إنجلاند ريفوليوشن مع فيلادلفيا يونيون 1 1 ودالاس مع فانكوفر وايتكابس 2 2.



وانتزع تورنتو فوزا غاليا على أتلانتا يونايتد بفضل هدف في الوقت بدل الضائع ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع بالمجموعة الشرقية حيث كان الفوز هو الأول له مقابل خمس هزائم وثلاثة تعادلات في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم.



وتجمد رصيد أتلانتا يونايتد عند 26 نقطة في المركز الرابع بنفس المجموعة حيث كانت هذه الهزيمة هي الأولى له بعد انتصارين متتاليين ولكنها الثالثة له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.



وفاز دي سي يونايتد على أورلاندو سيتي بالهدف الذي سجله المهاجم الإنجليزي الدولي السابق واين روني في الدقيقة العاشرة ليرفع رصيده إلى 32 نقطة ويتساوى مع فيلادلفيا يونيون الذي سقط في فخ التعادل مع مضيفه نيو إنجلاند ريفوليوشن.



ورفع روني رصيده إلى تسعة أهداف في المسابقة هذا الموسم ليقتسم مع السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجليس جالاكسي المركز الثالث بقائمة هدافي المسابقة حتى الآن بفارق ستة أهداف عن المكسيكي كارلوس فيلا متصدر القائمة.



وتعادل دالاس مع فانكوفر وايتكابس بهدفين سجلهما خيسوس فيريرا وريان هولينجشييد في الدقيقتين 55 و59 مقابل هدفين سجلهما يوردي ريينا ولوكاس فينوتو في الدقيقتين 81 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع بجدول المجموعة الغربية مقابل 20 نقطة لوايتكابس في المركز التاسع بنفس المجموعة.