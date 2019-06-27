الخميس 27 يونيو 2019 الموافق 24 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

رياضة

رونى يزاحم إبراهيموفيتش فى قائمة هدافى الدورى الأمريكى

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:34 ص
رونى يزاحم إبراهيموفيتش
رونى يزاحم إبراهيموفيتش فى قائمة هدافى الدورى الأمريكى
وكالات
طباعة
استعاد تورنتو نغمة الانتصارات في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين بفوزه الثمين 3 2 على أتلانتا يونايتد صباح اليوم الخميس بينما عزز دي سي يونايتد مزاحمته لفيلادلفيا يونيون على صدارة المجموعة الشرقية.

وتغلب دي سي يونايتد على أورلاندو سيتي وإمباكت مونتريال على بورتلاند تريل بليزرز 2 1 بينما تعادل نيو إنجلاند ريفوليوشن مع فيلادلفيا يونيون 1 1 ودالاس مع فانكوفر وايتكابس 2 2.

وانتزع تورنتو فوزا غاليا على أتلانتا يونايتد بفضل هدف في الوقت بدل الضائع ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع بالمجموعة الشرقية حيث كان الفوز هو الأول له مقابل خمس هزائم وثلاثة تعادلات في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

وتجمد رصيد أتلانتا يونايتد عند 26 نقطة في المركز الرابع بنفس المجموعة حيث كانت هذه الهزيمة هي الأولى له بعد انتصارين متتاليين ولكنها الثالثة له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

وفاز دي سي يونايتد على أورلاندو سيتي بالهدف الذي سجله المهاجم الإنجليزي الدولي السابق واين روني في الدقيقة العاشرة ليرفع رصيده إلى 32 نقطة ويتساوى مع فيلادلفيا يونيون الذي سقط في فخ التعادل مع مضيفه نيو إنجلاند ريفوليوشن.

ورفع روني رصيده إلى تسعة أهداف في المسابقة هذا الموسم ليقتسم مع السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجليس جالاكسي المركز الثالث بقائمة هدافي المسابقة حتى الآن بفارق ستة أهداف عن المكسيكي كارلوس فيلا متصدر القائمة.

وتعادل دالاس مع فانكوفر وايتكابس بهدفين سجلهما خيسوس فيريرا وريان هولينجشييد في الدقيقتين 55 و59 مقابل هدفين سجلهما يوردي ريينا ولوكاس فينوتو في الدقيقتين 81 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع بجدول المجموعة الغربية مقابل 20 نقطة لوايتكابس في المركز التاسع بنفس المجموعة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

محمد الباز يكتب: السقوط الأخير للكاتب العجوز.. القصة الحقيقية لمنع فهمي هويدي من الكتابة في مصر

منذ حوالي 18 ساعة

«صنع في مصر».. تفاصيل خاصة عن «الأنسولين» المصري الجديد

منذ حوالي 23 ساعة

الداخلية: استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين فى العريش

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. وردة يرفض مغادرة معسكر المنتخب رغم استبعاده

ads

الصور

image description

"على القهوة".. أجواء أمم أفريقيا

image description

جمهور مباراة مصر والكونغو فى أمم إفريقيا

image description

جماهير أوغندا وزيمبابوى فى أمم إفريقيا

image description

مباراة أوغندا وزيمباوى فى أمم إفريقيا

image description

الجماهير تتوافد على استاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

مفاجأة.. وردة يرفض مغادرة معسكر المنتخب رغم استبعاده

أسعار الذهب اليوم الخميس 27 يونيو 2019

ستوديو

مصر تفوز على الكونغو 2-0 وتتأهل لدور الـ 16 بأمم إفريقيا

بعد اتهامها عصام كاريكا بالتحرش.. فنانة جزائرية تدعي حملها من السبكي

"عقاب أوفر".. مي كساب تتضامن مع عمرو وردة ضد استبعاده من المنتخب

باهر المحمدي يدعم عمرو وردة على دكة بدلاء مصر

رياضة

أتلتيكو مدريد يقترب من "رابع أغلى لاعب بالتاريخ"

ويبر: فيتل ما زال يملك ما يجعله يستمر في فيراري

أتلتيكو مدريد يعرض 126 مليون يورو على بنفيكا لضم جواو فيليكس

رونى يزاحم إبراهيموفيتش فى قائمة هدافى الدورى الأمريكى

منوعات

250 يورو غرامة ارتداء البكيني في إيطاليا

"كلاشينكوف" تطلق نسخة مدنية من بندقية "آكا – 12"

مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية تحقق أرقامًا قياسية

"الأمن الغذائي الأفريقي" يحث على استخدام تقنيات متطورة لتحقيق الأمن الغذائي

إسلام سياسي

غضب إخواني على "أيمن نور" بسبب نفوذه داخل الجماعة

ناشط إخواني ينفجر في "وجدي غنيم": أنت سافل وممثل قذر.. فيديو

بنجلاديش ترفض طلب "عروس داعش" البريطانية

الكيان الصهيوني يزعم نجاحه في إحباط 50 هجوم لداعش بالعالم

مقالات الرأي
ماجد حبته
تحالف خيبة الأمل!
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «5»
صفوت البياضي
أين الأخلاق؟
أحمد بهاء الدين شعبان
مَنْ يدفع ثمن خراب بغداد؟
المزيد
ads

الثقافة

غدا.. أوبرا الإسكندرية تقدم مختارات غنائية من أفلام ديزني العالمية

السبت.. مسرحيات غنائية وأوبرات عالمية يقدمها كورال القاهرة

"حكايات طرح النيل".. السيد نجم يرصد التجربة المجتمعية المصرية فى 50 عاما

"كيفية التصوير السينمائى" بثقافة أسوان

صفحتنا ع الفيس بوك