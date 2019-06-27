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رياضة

أمريكا تهزم بنما وتواجه كوراساو فى دور الـ8 بالكأس الذهبية

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:30 ص
أمريكا تهزم بنما
أمريكا تهزم بنما وتواجه كوراساو فى دور الـ8 بالكأس الذهبية
وكالات
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أحرز جوزي ألتيدور هدفا رائعا في الشوط الثاني ليقود الولايات المتحدة للفوز 1-صفر على بنما الليلة الماضية والتأهل لمواجهة كوراساو في دور الثمانية في الكأس الذهبية لكرة القدم.

وجاء هدف ألتيدور رقم 42 في مسيرته مع المنتخب بضربة بهلوانية من مدى قريب في الدقيقة 64 وضمن تصدر أمريكا للمجموعة الرابعة.

وتلعب أمريكا في دور الثمانية مع كوراساو صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثالثة يوم الأحد في فيلادلفيا.

فيما تلعب بنما صاحبة المركز الثاني في المجموعة بست نقاط ضد جاميكا في اليوم ذاته.

وأنهت أمريكا دور المجموعات دون اهتزاز شباكها وأحرزت 11 هدفا في المجموعة التي ضمت جيانا وترينيداد وتوباجو.

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