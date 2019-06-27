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رياضة

قرعة بطولة العالم للناشئين للكرة الطائرة: مصر بالمجموعة الثالثة

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:24 ص
قرعة بطولة العالم
قرعة بطولة العالم للناشئين للكرة الطائرة: مصر بالمجموعة الثا
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جرت مساء الأربعاء في ضاحية قمرت التونسية قرعة كأس العالم للكرة الطائرة التي ستحتضنها تونس خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس القادم.

وقد ضمت المجموعة الأولى كلا من تونس والبرازيل وكوبا والصين تايبيه وروسيا البيضاء، فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من وتضم إيران، والتشيك، وإيطاليا، ونيجيريا، وبلغاريا.

فيما تضم المجموعة الثالثة كلا من مصر، واليابان، والأرجنتين وألمانيا، والمكسيك، والمجموعة الرابعة روسيا، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، وكولومبيا، والدومينيك.

أشرف على حفل القرعة عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكرة طائرة إلى جانب المنصف شلغاف المدير العام للرياضة والدكتور فراس الفالح رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة.

من جانبه، قال مدرب المنتخب الوطني التونسي عامر النصراوي إن القرعة صعبة جدا بوجود البرازيل وكوبا لكن حظوظ منتخبنا قائمة للمرور إلى الدور الثاني أمام منافسين مثل روسيا البيضاء والصين تايبيه.

يذكر أن منافسات البطولة تقام بين قاعتي رادس الأولمبية وقصر الرياضة بالمنزه، ويفتتح المنتخب التونسي البطولة بمواجهة المنتخب الكوبي.

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