"هيوسونج" و"أرامكو" تتفقان على النظر فى بناء مصنع آلياف الكربون

ذكرت مجموعة هيوسونج، الشركة العملاقة للنسيج في كوريا الجنوبية اليوم الخميس أنها وقعت على مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة البترول في العالم للتعاون في تكنولوجيا ألياف الكربون.



واتفق رئيس مجموعة هيوسونج والرئيس التنفيذي لشركة ارامكو أمين حسن الناصر على التعاون في تطوير تكنولوجيا انتاج ألياف الكربون وتطبيقها في فندق في سيئول يوم الثلاثاء الماضي، 25 يونيو.



بموجب الاتفاق، سينظر الجانبان في خطتهما لبناء مصنع صناعة ألياف الكربون في المملكة العربية السعودية وإجراء الدراسة المشتركة والقيام بالأنشطة لتطوير تكنلوجيا ألياف الكربون.



يشار الى أن ألياف الكربون، هي مادة رئيسة لتخزين الطاقة الهيدروجينية بصورة أمنة ونقلها ويتميز بخفة الوزن وتحمله على الضغط العالي.



يشار الى أن مجموعة هيوسونج، إحدى أكبر شركة رائدة لانتاج ألياف الكربون، تدير مصنع بسعة 2،000 طن في كوريا الجنوبية. وكما اتفق الجانبان على العمل المشترك في الكمياويات وأنظمة الطاقة الكهربائية وغيرها من المجالات.



وتعتبر مذكرة التفاهم الموقعة بين هيويونج وأرامكو الأكبر من بين سلسة من الصفقات بين الشركات الكورية الجنوبية وأرامكو الموقعة بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى سيئول يوم الأربعاء.



وقال رئيس مجموعة هيوسونج جو هيون-جون " نتطلع لنمو المشاريع المستقبلية على رأس صناعة ألياف الكربون عبر الدمج بين معرفة إدارة شركة أرامكو وتقنيات هيوسونج الفريدة.



ووقعت أرامكو السعودية على اتفاقيات مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة المصنعة للسفن لبناء شركة مشتركة لتصنيع محركات ومنشآت أخرى في المملكة وأن شركة داليم للإنشاء ستتعاون في مشاريع البتروكيماويات.