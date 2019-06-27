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عالم

قادة المجموعات الخمس الكبرى الكورية يجتمعون مع ولى العهد السعودى

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:22 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أجرى قادة المجموعات الخمس الكبرى في كوريا الجنوبية لقاء غير مجدول مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البلاد حاليا، مساء يوم أمس الأربعاء، 26 يونيو، في دار الضيافة "سونغ جي وون" التابعة لمجموعة سامسونغ بسيئول.

وشارك في اللقاء نائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات لي جيه-يونغ، ونائب رئيس مجموعة هيونداي موتور جونغ وي-سون، ورئيس مجموعة إس كيه تشوي تيه-وون، ورئيس مجموعة إل جي كو غوانغ-مو، ورئيس مجموعة لوتيه سين دونغ-بن فضلا عن وزراء سعوديين معنيين بالشؤون الاقتصادية.

ويبدو أن ولي العهد السعودي تبادل مع الرؤساء الخمس وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية الدولية، ودعاهم إلى الاستثمار في السعودية، وناقش معهم سبل التعاون فيما يتعلق برؤية 2030 السعودية.

واستمر اللقاء حوالي 50 دقيقة ابتداء من الساعة 8:40 مساء يوم أمس الأربعاء.

وسبق أن اجتمع ولي العهد السعودي مع قادة المجموعات الأربع باستثناء رئيس مجموعة لوتيه سين، أثناء مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس مون جيه-إن على شرف ولي العهد السعودي في القصر الرئاسي.

وكان رئيس مجموعة لوتيه شين في اليابان لحضور اجتماع الجلسة العمومية لمساهمي شركة لوتيه هولدينغز في طوكيو، لذا تعذر حضوره مأدبة الغداء، غير انه انضم الى الاجتماع الليلي.

يذكر أن قادة المجموعات الخمس الكبرى اجتمعوا قبل وصول ولي العهد السعودي بساعة واحدة وتبادلوا وجهات نظرهم في مختلف القضايا الراهنة، وكان آخر تجمع لهم في مكان واحد كان قبل 5 أشهر عندما دعاهم الرئيس مون الى الحوار مع رجال الاعمال في المكتب الرئاسي في يناير الماضي.

وأفادت مصادر بأن بعض من قادة المجموعات اجتمعوا مع ولي العهد محمد وجها لوجه في أحد الفنادق في سيئول بعد ظهر يوم أمس، مما يدل على اهتمامه الخاص بالتواصل مع الشخصيات في القطاع الاقتصادي أثناء زيارته الى كوريا.

يشار الى أن دار " سونغ جي وون " هي منزل سكن فيه مؤسس مجموعة سامسونغ لي بيونغ-تشول أصلا، وتمت تسمية الدار على اسم مؤسس المجموعة تكريما له واستخدمت مكتبا لرئيس مجموعة سامسونغ لي غون-هي.

وقال مسؤول في القطاع الصناعي إن الجانب السعودي طلب اللقاء مع القادة، فوجه نائب رئيس سامسونغ "لي" الدعوة إلى ولي العهد السعودي، وتم استضافة ولي العهد في هذا المكان نظرا للحماية الشخصية وكان يتم استخدامه كدار ضيافة للضيوف القادمين من الخارج في الماضي.

كما أضاف بأن اجتماع قادة المجموعات الخمس الكبرى في سونغ جي-وون هو الاول من نوعه.

وقال مسئول آخر، إن ولي العهد محمد كان من المخطط أن يزور مصنع سامسونغ للالكترونيات إلا أن الزيارة تعذرت نسبة لضيق الوقت.

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