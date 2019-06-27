لى جى-هونغ يصبح عضوا فى اللجنة الأولمبية الدولية

تم انتخاب رئيس اللجنة الكورية الرياضية والأولمبية لي جي-هونج عضوا جديدا في اللجنة الأولمبية الدولية (IOC).



جاء ذلك خلال الجمعية العامة للجنة الأولمبية الدولية في دورتها الـ 134 في يوم 26 يونيو (بتوقيت سويسرا) في مدينة لوزان السويسرية.



وفي التصويت الإلكتروني لـ 10 مرشحين لعضوية اللجنة، حصل "لي" على 57 صوتا من بين 62 صوتا.



وبالتالي فإن "لي" أصبح العضو الكوري الجنوبي الثاني في اللجنة الأولمبية الدولية بعد "يو سونج-مين"، صاحب ذهبية تنس الطاولة في أولمبياد أثينا 2004.



وأصبح "لي" أيضا الكوري الجنوبي الحادي عشر الذي ينتخب كعضو في اللجنة في تاريخ كوريا الجنوبية.



ومن المتوقع أن تشهد دبلوماسية كوريا الجنوبية قفزة جديدة في مجال الرياضة بفضل امتلاكها عضوين في اللجنة الأولمبية الدولية.



وقال "لي" في مقابلة أجرتها معه وكالة يونهاب للأنباء، إنه يرى أن حصوله على عضوية اللجنة الأولمبية الجديدة هو بمثابة هدية قدمتها اللجنة للشعب الكوري الجنوبي الذي أسهم في إنجاح أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.



وأضاف أنه سيبذل جهودا للاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو باليابان لعام 2020.



وكانت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية قد رشحت 10 أشخاص كأعضاء جدد في يوم 23 مايو الماضي.



وحصل "لي" على عضوية اللجنة بصفته رئيسيا للجنة الأولمبية الوطنية (NOC).