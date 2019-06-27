موقع دعاية كورى شمالى يندد بتصريحات "مون" فى جولته إلى أوروبا

شجب موقع أوري مينجوك كيري الكوري الشمالي للدعاية على شبكة الإنترنت اليوم الخميس تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن أثناء جولته إلى أوروبا الشمالية في وقت سابق من هذا الشهر.



وقال بدون ذكر اسم الرئيس مون، "إن الشخص المعني مباشرة، يجب عليه أن يشعر بالمسؤولية عن الحالة الجارية التي تثير قلقا خطيرا، هو مسؤول كوري جنوبي".



وقد حث مون أثناء تصريحاته كوريا الشمالية على ظهورها في منبر الحوار في أسرع وقت ممكن قائلا: "ما يحافظ على السلام بين الكوريتين في نهاية المطاف، ليس القوى العسكرية بل أنه الحوار".



وذكر الموقع أن مثل هذه التصريحات تستند إلى التحيز الأعمى والذاتية.



وشدد على أن الوضع غير الطبيعي في الوقت الحالي يعزى إلى سياسة الولايات المتحدة العدائية ضد بيونج يانج، وتعاطف السلطات الكورية الجنوبية ضعيفة الإرادة مع هذا الموقف.



ويفسر انتقاد الموقع للرئيس مون بصورة غير مباشرة بأنه اظهار عن عدم ارتياح كوريا الشمالية من نداءات الرئيس مون الموجهة لها بصورة أحادية الجانب في الوقت الذي يجري فيه استئناف مفوضات التفكيك النووي بين كوريا الشمال والولايات المتحدة الأمريكية.