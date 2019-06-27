تقلص الأرباح الصناعية فى الصين خلال فترة يناير- مايو

قالت مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الخميس إن أرباح الشركات الصناعية الرئيسية في الصين انخفضت بنسبة 2.3% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مايو.



وتقلص هذا الانخفاض بمقدار 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع الأشهر الأربعة الأولى، وفقا لما ذكرته المصلحة.



وبلغ مجموع أرباح الشركات الصناعية التي تبلغ إيراداتها السنوية أكثر من 20 مليون يوان (حوالي 2.91 مليون دولار أمريكي) 2.38 تريليون يوان في الأشهر الخمسة الأولى.



وعلى وجه التحديد، انخفضت أرباح الشركات الصناعية المملوكة للدولة بنسبة 9.7 % على أساس سنوي لتصل إلى 734.23 مليار يوان بينما بلغت أرباح الشركات الخاصة 607.27 مليار يوان بزيادة 6.6 % على أساس سنوي.



وأظهرت بيانات المصلحة أن إيرادات تشغيل الشركات الصناعية الكبرى وصلت إلى 41.61 تريليون يوان في هذه الفترة بزيادة 5.1 % على أساس سنوي.



وبلغ إجمالى أصول الشركات الصناعية الكبرى 113.35 تريليون يوان بزيادة 6.3 % على أساس سنوي.



وسجلت شركات التعدين نموا في أرباحها بنسبة 4.7 % خلال الأشهر الخمسة الأولى، بينما شهدت الشركات في الصناعة التحويلية انخفاضا في أرباحها بنسبة 4.1 %.



ومن بين 41 قطاعا فرعيا، شهدت 26 قطاعا أرباحا أعلى وأبلغت 15 قطاعا آخر عن انخفاض في أرباحها.