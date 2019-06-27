حكومة كرواتيا: فوزنا برئاسة مجلس أوروبا هو أكبر نجاح دبلوماسى لبلادنا

أعرب رئيس الوزراء الكرواتي اندريه بلنكوفيتش يوم الأربعاء، عن تهانيه لوزيرة خارجية بلاده، قائلا "إن انتخاب ماريا بيتشنوفيتش بوريتش كسكرتير عام لمجلس أوروبا هو أكبر نجاح دبلوماسي لكرواتيا في ترشيحاتها لمؤسسات دولية، وهو أيضا تأكيد للسياسة الخارجية القوية للبلاد حاليا".



لقد تم انتخاب الوزيرة الكرواتية في اقتراع سري في ستراسبورج مساء الأربعاء، وحصلت على 159 صوتا، بينما حصل منافسها وزير الخارجية البلجيكي ديدير رينديرز، على 105 أصوات.



وفي برنامجها، أكدت المرشحة الكرواتية أهمية الحوار والتعاون، سواء بين الأعضاء أو بين الكيانات الرئيسية بالمجلس، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية والشئون الأوروبية الكرواتية في بيان.



وأضاف البيان "أنها أكدت أيضا على مسئولية والتزامات كافة الدول الأعضاء للعمل على القيم المشتركة والمعايير الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان الأساسية، ومعالجة القضايا بأسلوب سلمي والتحلي بالاحترام المتبادل".



لقد عملت الوزيرة ماريا بيتشنوفيتش بوريتش (56 عاما) بمنصب وزيرة الخارجية والشئون الأوروبية الكرواتية، ونائبة لرئيس وزراء بلادها، منذ يونيو 2017.