الخميس 27 يونيو 2019 الموافق 24 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

حكومة كرواتيا: فوزنا برئاسة مجلس أوروبا هو أكبر نجاح دبلوماسى لبلادنا

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:13 ص
رئيس الوزراء الكرواتي
رئيس الوزراء الكرواتي اندريه بلنكوفيتش
وكالات
طباعة
أعرب رئيس الوزراء الكرواتي اندريه بلنكوفيتش يوم الأربعاء، عن تهانيه لوزيرة خارجية بلاده، قائلا "إن انتخاب ماريا بيتشنوفيتش بوريتش كسكرتير عام لمجلس أوروبا هو أكبر نجاح دبلوماسي لكرواتيا في ترشيحاتها لمؤسسات دولية، وهو أيضا تأكيد للسياسة الخارجية القوية للبلاد حاليا".

لقد تم انتخاب الوزيرة الكرواتية في اقتراع سري في ستراسبورج مساء الأربعاء، وحصلت على 159 صوتا، بينما حصل منافسها وزير الخارجية البلجيكي ديدير رينديرز، على 105 أصوات.

وفي برنامجها، أكدت المرشحة الكرواتية أهمية الحوار والتعاون، سواء بين الأعضاء أو بين الكيانات الرئيسية بالمجلس، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية والشئون الأوروبية الكرواتية في بيان.

وأضاف البيان "أنها أكدت أيضا على مسئولية والتزامات كافة الدول الأعضاء للعمل على القيم المشتركة والمعايير الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان الأساسية، ومعالجة القضايا بأسلوب سلمي والتحلي بالاحترام المتبادل".

لقد عملت الوزيرة ماريا بيتشنوفيتش بوريتش (56 عاما) بمنصب وزيرة الخارجية والشئون الأوروبية الكرواتية، ونائبة لرئيس وزراء بلادها، منذ يونيو 2017.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 21 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 27 يونيو 2019

منذ ساعة و 21 دقيقة

أول رد فعل لمنتخب مصر بعد تصريحات المحمدى بشأن عمرو وردة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. وردة يرفض مغادرة معسكر المنتخب رغم استبعاده

منذ حوالي 16 ساعة

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

ads

الصور

image description

"على القهوة".. أجواء أمم أفريقيا

image description

جمهور مباراة مصر والكونغو فى أمم إفريقيا

image description

جماهير أوغندا وزيمبابوى فى أمم إفريقيا

image description

مباراة أوغندا وزيمباوى فى أمم إفريقيا

image description

الجماهير تتوافد على استاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

مفاجأة.. وردة يرفض مغادرة معسكر المنتخب رغم استبعاده

أسعار الذهب اليوم الخميس 27 يونيو 2019

ستوديو

مصر تفوز على الكونغو 2-0 وتتأهل لدور الـ 16 بأمم إفريقيا

بعد اتهامها عصام كاريكا بالتحرش.. فنانة جزائرية تدعي حملها من السبكي

"عقاب أوفر".. مي كساب تتضامن مع عمرو وردة ضد استبعاده من المنتخب

باهر المحمدي يدعم عمرو وردة على دكة بدلاء مصر

رياضة

أتلتيكو مدريد يقترب من "رابع أغلى لاعب بالتاريخ"

ويبر: فيتل ما زال يملك ما يجعله يستمر في فيراري

أتلتيكو مدريد يعرض 126 مليون يورو على بنفيكا لضم جواو فيليكس

رونى يزاحم إبراهيموفيتش فى قائمة هدافى الدورى الأمريكى

منوعات

250 يورو غرامة ارتداء البكيني في إيطاليا

"كلاشينكوف" تطلق نسخة مدنية من بندقية "آكا – 12"

مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية تحقق أرقامًا قياسية

"الأمن الغذائي الأفريقي" يحث على استخدام تقنيات متطورة لتحقيق الأمن الغذائي

إسلام سياسي

غضب إخواني على "أيمن نور" بسبب نفوذه داخل الجماعة

ناشط إخواني ينفجر في "وجدي غنيم": أنت سافل وممثل قذر.. فيديو

بنجلاديش ترفض طلب "عروس داعش" البريطانية

الكيان الصهيوني يزعم نجاحه في إحباط 50 هجوم لداعش بالعالم

مقالات الرأي
ماجد حبته
تحالف خيبة الأمل!
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «5»
صفوت البياضي
أين الأخلاق؟
أحمد بهاء الدين شعبان
مَنْ يدفع ثمن خراب بغداد؟
المزيد
ads

الثقافة

غدا.. أوبرا الإسكندرية تقدم مختارات غنائية من أفلام ديزني العالمية

السبت.. مسرحيات غنائية وأوبرات عالمية يقدمها كورال القاهرة

"حكايات طرح النيل".. السيد نجم يرصد التجربة المجتمعية المصرية فى 50 عاما

"كيفية التصوير السينمائى" بثقافة أسوان

صفحتنا ع الفيس بوك