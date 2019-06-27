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عالم

الحر فى ألمانيا يلوى قضبان القطارات و"يذيب الإسفلت"

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:46 ص
الحر فى ألمانيا يلوى
الحر فى ألمانيا يلوى قضبان القطارات و"يذيب الإسفلت"
وكالات
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اتخذت المدن الأوروبية إجراءات استثنائية من أجل مواجهة موجة الحر "التاريخية" التي تضرب أجزاء واسعة من القارة هذا الأسبوع.

وفي هذا الإطار، أوردت صحيفة "جارديان" البريطانية، الخميس، أن مدينة ألمانية قيدت السرعة القصوى للمركبات في طريق سريعة تمر بجوارها.

وأوضحت الصحيفة أن مدينة كوشن القريبة من الحدود البولندية، التي سجلت 39 درجة مئوية، الأربعاء، قررت أن تكون السرعة القصوى في السريع 120 كيلومترا في الساعة.

وجاءت خطوة المسؤولين في المدينة بعد أن لاحظوا تدهور حالة الطريق الإسفلتية إلى درجة الذوبان.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ التوت قضبان السكك الحديدية بالقرب من روستوك الألمانية المطلة على بحر البلطيق، الأمر الذي يظهر خطورة موجة الحر الاستثنائية.

وتتعرض دول أوروبية منذ الاثنين إلى موجة حر يتوقع أن تستمر أسبوعا، ووصلت درجات الحرارة في بعض المناطق الأوروبية إلى 40 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تسجل فرنسا، الجمعة، رقما قياسيا في موجة الحر، إذ يتوقع أن تصل إلى 45 درجة مئوية.

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