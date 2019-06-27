فيديو.. عمرو وردة يعتذر: "أنا آسف مش هضايق حد تانى"





اعتذر عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني، للجماهير المصرية والجهاز الفني للمنتخب واللاعبين عن ما بدر منه خلال الفترة الماضية.واستبعد منتخب مصر، عمرو وردة صانع ألعاب الفريق، وصاحب القميص 22 من معسكر الفراعنة بأمم إفريقيا 2019، أمس الأربعاء، لأسباب سلوكية.ونشر وردة فيديو على صفحته الشخصية ، يقدم فيه الاعتذار للجميع، قائلا: "بعتذر لأهلي وللاعبين والجهاز الفني والجماهير ومش عايز حد يزعل مني وبعتذر لأي حد زعلان مني".وتابع: "أعد الجميع بعدم حدوث أي شيئ يثير الغضب مرة أخرى".وكان لاعبو المنتخب الوطني قد دعموا "وردة" بعد قرار اتحاد الكرة باستبعاده عن معسكر المنتخب، مطالبين بالعفو عنه.وفاز منتخب مصر أمس الأربعاء على منتخب الكونغو الديمقراطي بهدفين دون رد ليتصدر المجموعة الاولى فى بطولة أمم أفريقيا بـ6 نقاط.