أسعار الذهب اليوم الخميس 27 يونيو 2019

استقرت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس 27 يونيو 2019 لدي محلات سوق الصاغة بمصر، حيث سجل الذهب عيار 21 نحو 650 جنيها، بحسب ما أكده ناجي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة.



وقال "نجيب" في تصريحات لـ"الدستور" أن الذهب يشكل جزءًا كبيرًا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة، والتي تتجاوز المليار دولار سنويًا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع؛ بسبب ختم الدمغة والذي لا يتم قبوله خارج البلاد.



وأوضح ناجي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، أن سعر الأوقية العالمية سجل أكبر انخفاض ارتفاع له خلال الفترة الماضية بنحو 25 دولار في التداولات الخارجية لتصل إلى 1405 دولارًا؛ وذلك بسبب التوترات السياسية بين أمريكا وإيران.



أسعار الذهب فى مصر:

سعر الذهب عيار 21 سجل 650 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 سجل 557 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سجل 742 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب سجل 5200 جنيها.

