الخميس 27 يونيو 2019 الموافق 24 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 27 يونيو 2019

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:31 ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الخميس 27 يونيو 2019
دعاء أبو العزم - طارق عتمان
طباعة
استقرت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس 27 يونيو 2019 لدي محلات سوق الصاغة بمصر، حيث سجل الذهب عيار 21 نحو 650 جنيها، بحسب ما أكده ناجي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة.

وقال "نجيب" في تصريحات لـ"الدستور" أن الذهب يشكل جزءًا كبيرًا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة، والتي تتجاوز المليار دولار سنويًا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع؛ بسبب ختم الدمغة والذي لا يتم قبوله خارج البلاد.

وأوضح ناجي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، أن سعر الأوقية العالمية سجل أكبر انخفاض ارتفاع له خلال الفترة الماضية بنحو 25 دولار في التداولات الخارجية لتصل إلى 1405 دولارًا؛ وذلك بسبب التوترات السياسية بين أمريكا وإيران.

أسعار الذهب فى مصر:
سعر الذهب عيار 21 سجل 650 جنيها للجرام.
سعر الذهب عيار 18 سجل 557 جنيها للجرام.
سعر الذهب عيار 24 سجل 742 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب سجل 5200 جنيها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ631 جنيهًا للجرام

أسعار الذهب اليوم الخميس 20 يونيو 2019

أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 يونيو 2019

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

محمد الباز يكتب: السقوط الأخير للكاتب العجوز.. القصة الحقيقية لمنع فهمي هويدي من الكتابة في مصر

منذ يوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 40 درجة

منذ ساعة و 17 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 27 يونيو 2019

منذ حوالي 20 ساعة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

ads

الصور

image description

"على القهوة".. أجواء أمم أفريقيا

image description

جمهور مباراة مصر والكونغو فى أمم إفريقيا

image description

جماهير أوغندا وزيمبابوى فى أمم إفريقيا

image description

مباراة أوغندا وزيمباوى فى أمم إفريقيا

image description

الجماهير تتوافد على استاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

مفاجأة.. وردة يرفض مغادرة معسكر المنتخب رغم استبعاده

أسعار الذهب اليوم الخميس 27 يونيو 2019

ستوديو

مصر تفوز على الكونغو 2-0 وتتأهل لدور الـ 16 بأمم إفريقيا

بعد اتهامها عصام كاريكا بالتحرش.. فنانة جزائرية تدعي حملها من السبكي

"عقاب أوفر".. مي كساب تتضامن مع عمرو وردة ضد استبعاده من المنتخب

باهر المحمدي يدعم عمرو وردة على دكة بدلاء مصر

رياضة

أتلتيكو مدريد يقترب من "رابع أغلى لاعب بالتاريخ"

رونى يزاحم إبراهيموفيتش فى قائمة هدافى الدورى الأمريكى

أمريكا تهزم بنما وتواجه كوراساو فى دور الـ8 بالكأس الذهبية

أول رد فعل لمنتخب مصر بعد تصريحات المحمدى بشأن عمرو وردة

منوعات

250 يورو غرامة ارتداء البكيني في إيطاليا

"كلاشينكوف" تطلق نسخة مدنية من بندقية "آكا – 12"

مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية تحقق أرقامًا قياسية

"الأمن الغذائي الأفريقي" يحث على استخدام تقنيات متطورة لتحقيق الأمن الغذائي

إسلام سياسي

غضب إخواني على "أيمن نور" بسبب نفوذه داخل الجماعة

ناشط إخواني ينفجر في "وجدي غنيم": أنت سافل وممثل قذر.. فيديو

بنجلاديش ترفض طلب "عروس داعش" البريطانية

الكيان الصهيوني يزعم نجاحه في إحباط 50 هجوم لداعش بالعالم

مقالات الرأي
ماجد حبته
تحالف خيبة الأمل!
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «5»
صفوت البياضي
أين الأخلاق؟
أحمد بهاء الدين شعبان
مَنْ يدفع ثمن خراب بغداد؟
المزيد
ads

الثقافة

غدا.. أوبرا الإسكندرية تقدم مختارات غنائية من أفلام ديزني العالمية

السبت.. مسرحيات غنائية وأوبرات عالمية يقدمها كورال القاهرة

"حكايات طرح النيل".. السيد نجم يرصد التجربة المجتمعية المصرية فى 50 عاما

"كيفية التصوير السينمائى" بثقافة أسوان

صفحتنا ع الفيس بوك