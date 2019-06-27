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اقتصاد

"شعبة الخضراوت": تراجع سعر الليمون إلى 13 جنيهًا

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:43 ص
سعر الليمون
سعر الليمون
دعاء أبو العزم - طارق عتمان
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قال ناجي نجيب عضو شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الليمون ستشهد نوعًا من الانخفاض خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "نجيب" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سعر الليمون في الأسواق سيصل 13 جنيهًا؛ بسبب زيادة المعروض في الأسواق عن المطلوب من قبل المستهلك.

وأوضح أن محصول محافظات الصعيد ساهم في خفض السعر، ومن المتوقع أن يزيد المعروض بنسبة 40%.

كانت أسعار الليمون قد ارتفعت خلال الأسابيع الماضية، حتى وصلت إلى 100 جنيه، لكن تراجع السعر مرة أخرى.

كان أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، أوضح أن سر ارتفاع أسعار الليمون، خلال الفترة الماضية، يرجع إلى تأثر المحصول بالعاصفة الترابية التي ضربت مصر في مارس الماضي، وأدي ذلك لتراجع حجم المحصول، مما أحدث فجوة لمدة 15 يومًا، ثم عاد الليمون إلى سعره الطبيعي مرة أخرى.

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