الخميس 27 يونيو 2019 الموافق 24 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم.. "الجوافة" بـ7 جنيهات للكيلو

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:47 ص
أسعار الفاكهة اليوم
أسعار الفاكهة اليوم
دعاء أبو العزم - طارق عتمان
طباعة
شهدت أسواق الفاكهة، اليوم الخميس، استقرارًا خلال التداول، حيث تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 22 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا، حسبما أكد ناجي نجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة بالقاهرة.

وأضاف "نجيب"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر الرمان تراوح ما بين 9 و13 جنيهًا، والفراولة من 4.75 إلى 5.75 جنيه، ونارنج بـ4 جنيهات، والجريب فروت بـ6 جنيهات، والليمون تراوح بين 40 و60 جنيهًا، حسب المنطقة.

وأوضح أن كيلو الجوافة سجل سعرًا يتراوح ما بين 5 و7 جنيهات، والبرتقال أبوسرة بـ5 جنيهات، واليوسفي بـ8 جنيهات، والعنب المستورد بـ45 جنيهًا، والبلح السيوى بـ22 جنيهًا، والكانتلوب من 6 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الخوخ البلدي 11 جنيهًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرار أسعار الفاكهة.. و"الجوافة" بـ7 جنيهات للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم.."الجوافة" بـ7 جنيهات للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم.."الجوافة" بـ7 جنيهات للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم.."الجوافة" بـ7 جنيهات للكيلو

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

محمد الباز يكتب: السقوط الأخير للكاتب العجوز.. القصة الحقيقية لمنع فهمي هويدي من الكتابة في مصر

منذ حوالي 21 ساعة

الداخلية: استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين فى العريش

منذ ساعة و نصف

"هوسكورد" العالمية تختار أفضل وأسوأ لاعب من منتخب مصر أمام الكونغو

منذ حوالي 15 ساعة

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

ads

الصور

image description

"على القهوة".. أجواء أمم أفريقيا

image description

جمهور مباراة مصر والكونغو فى أمم إفريقيا

image description

جماهير أوغندا وزيمبابوى فى أمم إفريقيا

image description

مباراة أوغندا وزيمباوى فى أمم إفريقيا

image description

الجماهير تتوافد على استاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

مفاجأة.. وردة يرفض مغادرة معسكر المنتخب رغم استبعاده

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

جولة داخل حساب بطلة أزمة "عمرو وردة" المكسيكية: "انتقمت منه"

ستوديو

مصر تفوز على الكونغو 2-0 وتتأهل لدور الـ 16 بأمم إفريقيا

بعد اتهامها عصام كاريكا بالتحرش.. فنانة جزائرية تدعي حملها من السبكي

"عقاب أوفر".. مي كساب تتضامن مع عمرو وردة ضد استبعاده من المنتخب

باهر المحمدي يدعم عمرو وردة على دكة بدلاء مصر

رياضة

إنتر ميلان يقدم عرضه الأول لضم "لوكاكو"

"هوسكورد" العالمية تختار أفضل وأسوأ لاعب من منتخب مصر أمام الكونغو

فيديو.. عمرو وردة يعتذر: "أنا آسف مش هضايق حد تانى"

تعرف على تقييم محمد صلاح فى مباراة مصر والكونغو بأمم إفريقيا

منوعات

250 يورو غرامة ارتداء البكيني في إيطاليا

"كلاشينكوف" تطلق نسخة مدنية من بندقية "آكا – 12"

مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية تحقق أرقامًا قياسية

"الأمن الغذائي الأفريقي" يحث على استخدام تقنيات متطورة لتحقيق الأمن الغذائي

إسلام سياسي

غضب إخواني على "أيمن نور" بسبب نفوذه داخل الجماعة

ناشط إخواني ينفجر في "وجدي غنيم": أنت سافل وممثل قذر.. فيديو

بنجلاديش ترفض طلب "عروس داعش" البريطانية

الكيان الصهيوني يزعم نجاحه في إحباط 50 هجوم لداعش بالعالم

مقالات الرأي
ماجد حبته
تحالف خيبة الأمل!
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «5»
صفوت البياضي
أين الأخلاق؟
أحمد بهاء الدين شعبان
مَنْ يدفع ثمن خراب بغداد؟
المزيد
ads

الثقافة

غدا.. أوبرا الإسكندرية تقدم مختارات غنائية من أفلام ديزني العالمية

السبت.. مسرحيات غنائية وأوبرات عالمية يقدمها كورال القاهرة

"حكايات طرح النيل".. السيد نجم يرصد التجربة المجتمعية المصرية فى 50 عاما

"كيفية التصوير السينمائى" بثقافة أسوان

صفحتنا ع الفيس بوك