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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم.. "الطماطم" بـ4 جنيهات للكيلو

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:48 ص
خضراوات
خضراوات
دعاء أبو العزم - طارق عتمان
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قال ناجي نجيب، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الخضراوات، اليوم الخميس، خلال التعاملات بسوق العبور.

وأضاف "نجيب"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر كيلو الطماطم سجل 4 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدي ما بين 4 و5 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الخيار الصوب بين 3 و5 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 3 و7 جنيهات.

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 2 و4 جنيهات للكيلو، والفاصوليا ما بين 9 و17 جنيهًا، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 3 و6 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 4 و7 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 4 و5 جنيهات، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3 و5 جنيهات للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.5 و3.75 جنيه للكيلو.

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