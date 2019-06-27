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اقتصاد

1390 دولارًا.. سعر طن "الفولاذ" اليوم

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:57 ص
فولاذ- أرشيفية
فولاذ- أرشيفية
طارق عتمان - دعاء أبو العزم
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استقر سعر طن "الفولاذ"، خلال بداية التعاملات، اليوم الخميس، عند 1390 دولارًا، وفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويدخل "الفولاذ"، ضمن قائمة المعادن المهمة لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية، والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم".

وكانت أسعار "الفولاذ" شهدت صعودًا عن الشهر الماضي، بلغ 85 دولارًا.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

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