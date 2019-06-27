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اقتصاد

أسعار الذرة اليوم الخميس بالأسواق

الخميس 27/يونيو/2019 - 06:00 ص
أسعار الذرة
أسعار الذرة
هويدا سعيد - طارق عتمان
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ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الخميس، لأعلى مستوى في 3 سنوات، مع رطوبة الطقس، وارتفع سعر العقود الآجلة للذرة تسليم يوليو بنحو 4 % ليصل إلى 4.37 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2016.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، ارتفع سعر العقود الآجلة للذرة بنحو 24 % وسط الظروف المناخية الرطبة.

ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة فإن هناك 58 % فقط من محاصيل الذرة تم زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 90 % عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمسة الماضية.

وتعتبر الذرة من المحاصيل الأكثر استخدامًا خاصة في علف المواشي، بالإضافة إلى أنها تتدخل في عدد من الصناعات.

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