الخميس 27 يونيو 2019 الموافق 24 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

اقتصاد

أسعار الحديد اليوم.. "المصريين" بـ12200 جنيه للطن

الخميس 27/يونيو/2019 - 06:04 ص
حديد مسلح-أرشيفية
حديد مسلح-أرشيفية
هويدا سعيد
طباعة
استقرت أسعار الحديد بالأسواق المصرية، خلال تعاملات، اليوم الخميس، حيث سجل سعر "حديد عز" 11600 جنيه للطن، و"بشاي" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن، أما حديد "المصريين" فتراوح بين 12 ألفًا و100 جنيه للطن و12 ألفًا و200 جنيه، و"الجيوشي" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن.

وتراوح سعر حديد "مصر ستيل" بين 12 ألفًا و220 جنيهًا للطن و12 ألفًا و250 جنيهًا، و"العتال" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن، و"المراكبي" بين 12 ألفًا و200 جنيه للطن و12 ألفًا و250 جنيهًا، و"عطية" بين 12 ألفًا و200 جنيه للطن إلى 12 ألفًا و250 جنيهًا، و"العشري" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن.

وقال أحمد حربي، أحد تجار مواد البناء بمنطقة حلوان، إن أسعار الحديد تشهد ارتفاعًا خلال الفترة الحالية؛ بسبب زيادة المشروعات والبنية التحتية، بخلاف ارتفاع أسعار الطاقة للمصانع، مما ساهم في وجود هذه الزيادات مؤخرًا.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الحديد اليوم.. "المراكبى" بـ12250 جنيهًا للطن

أسعار الحديد اليوم.. "المراكبى" بـ12250 جنيهًا للطن

أسعار الحديد اليوم.. "المراكبى" بـ12250 جنيهًا للطن

أسعار الحديد اليوم.. "المراكبى" بـ12250 جنيهًا للطن

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

جولة داخل حساب بطلة أزمة "عمرو وردة" المكسيكية: "انتقمت منه"

منذ حوالي 15 ساعة

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

منذ حوالي 8 ساعات

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون الهيئات القضائية

منذ ساعة و نصف

"هوسكورد" العالمية تختار أفضل وأسوأ لاعب من منتخب مصر أمام الكونغو

ads

الصور

image description

"على القهوة".. أجواء أمم أفريقيا

image description

جمهور مباراة مصر والكونغو فى أمم إفريقيا

image description

جماهير أوغندا وزيمبابوى فى أمم إفريقيا

image description

مباراة أوغندا وزيمباوى فى أمم إفريقيا

image description

الجماهير تتوافد على استاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

مفاجأة.. وردة يرفض مغادرة معسكر المنتخب رغم استبعاده

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

جولة داخل حساب بطلة أزمة "عمرو وردة" المكسيكية: "انتقمت منه"

ستوديو

مصر تفوز على الكونغو 2-0 وتتأهل لدور الـ 16 بأمم إفريقيا

بعد اتهامها عصام كاريكا بالتحرش.. فنانة جزائرية تدعي حملها من السبكي

"عقاب أوفر".. مي كساب تتضامن مع عمرو وردة ضد استبعاده من المنتخب

باهر المحمدي يدعم عمرو وردة على دكة بدلاء مصر

رياضة

إنتر ميلان يقدم عرضه الأول لضم "لوكاكو"

"هوسكورد" العالمية تختار أفضل وأسوأ لاعب من منتخب مصر أمام الكونغو

فيديو.. عمرو وردة يعتذر: "أنا آسف مش هضايق حد تانى"

تعرف على تقييم محمد صلاح فى مباراة مصر والكونغو بأمم إفريقيا

منوعات

250 يورو غرامة ارتداء البكيني في إيطاليا

"كلاشينكوف" تطلق نسخة مدنية من بندقية "آكا – 12"

مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية تحقق أرقامًا قياسية

"الأمن الغذائي الأفريقي" يحث على استخدام تقنيات متطورة لتحقيق الأمن الغذائي

إسلام سياسي

غضب إخواني على "أيمن نور" بسبب نفوذه داخل الجماعة

ناشط إخواني ينفجر في "وجدي غنيم": أنت سافل وممثل قذر.. فيديو

بنجلاديش ترفض طلب "عروس داعش" البريطانية

الكيان الصهيوني يزعم نجاحه في إحباط 50 هجوم لداعش بالعالم

مقالات الرأي
ماجد حبته
تحالف خيبة الأمل!
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «5»
صفوت البياضي
أين الأخلاق؟
أحمد بهاء الدين شعبان
مَنْ يدفع ثمن خراب بغداد؟
المزيد
ads

الثقافة

غدا.. أوبرا الإسكندرية تقدم مختارات غنائية من أفلام ديزني العالمية

السبت.. مسرحيات غنائية وأوبرات عالمية يقدمها كورال القاهرة

"حكايات طرح النيل".. السيد نجم يرصد التجربة المجتمعية المصرية فى 50 عاما

"كيفية التصوير السينمائى" بثقافة أسوان

صفحتنا ع الفيس بوك