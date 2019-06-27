أسعار الطوب اليوم.. "الأسمنتى المفرغ" بـ630 جنيهًا

استقرت أسعار الطوب، اليوم الخميس، في الأسواق، وبلغ سعر "الأسمنتي المفرغ" مقاس 40×20×20 سنتيمترًا نحو 630 جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا نحو 550 جنيهًا للألف طوبة، وسجل سعر الطوب الأسمنتي المُصمت 25×12.5×6 سنتيمترًا نحو 495 جنيهًا للألف طوبة.



وسجل سعر الطوب الطفلي 25×12×6.5 سنتيمتر نحو 495 جنيهًا للألف طوبة، وبلغ سعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترًا نحو 918 جنيهًا، والرملي الوردي 25×12×6 سنتيمترًا 839 جنيهًا.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة في مصر تعمل علي توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.