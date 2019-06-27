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رياضة

شكوك حول مشاركة بوطيب أمام كوت ديفوار

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:22 ص
جريدة الدستور
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تحوم الشكوك حول مشاركة خالد بوطيب، مهاجم المنتخب المغربي، خلال مواجهة كوت ديفوار مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وتعرض بوطيب لإصابة قوية على مستوى الركبة خلال مران "أسود أطلس"، ولم يستكمل المران، حسب ما أشارت إليه تقارير صحفية مغربية.

وأوضحت أنه لم يتحدد موقف بوطيب من المشاركة أمام كوت ديفوار، وسيجري بعض الفحوصات الطبية لتحديد مدى إمكانية مشاركته في اللقاء.

وكان منتخب المغرب حقق الفوز في مباراته الأولى على ناميبيا، بهدف دون رد في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ويحتل المنتخب المغربي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، متساويا مع نظيره الإيفواري.

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