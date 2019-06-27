قائد منتخب مصر يكشف سر احتفاله بهدفه أمام الكونغو

كشف أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر، عن سر احتفاله بالهدف الذي أحرزه في شباك الكونغو الديمقراطية، خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.



وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره الكونغو 2-0 في مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لدور المجموعات بكأس الأمم، لينجح منتخب مصر في التأهل لدور الـ16 بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بفارق نقطتين عن منتخب أوغندا أقرب ملاحقيه.



وقال المحمدي، في تصريحات تلفزيونية مصرية، إن احتفاله جاء كنوع من أنواع الدعم لعمرو وردة لاعب وسط منتخب مصر، بعد قرار استبعاده من منتخب مصر بسبب فيديو متداول له.



وأكد المحمدي أن عمرو وردة يعد واحدًا من عائلة منتخب مصر، ولن يتم التخلي عنه وسيتم دعمه ومساندته من قبل لاعبي منتخب مصر في الفترة المقبلة.



وطالب قائد منتخب مصر الجميع بعدم الخلط بين الحياة الشخصية والحياة العملية للاعب، مشيرا إلى أن الجميع معرض للخطأ، لكن في النهاية طالما هناك التزام داخل المعسكر فلا يجب تضخيم الأمور.