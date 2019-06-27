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اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم الخميس 27 يونيو 2019

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:31 ص
أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية اليوم الخميس 27 يونيو 2019
طارق عتمان - أسماء إبراهيم
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شهدت أسعار العملات العربية استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فسجل سعر الدينار الكويتي 54.88 جنيه للشراء، و55.23 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي بلغ 4.53 جنيه للشراء، و4.56 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الريال العماني نحو 43.18 جنيه للشراء، و43.51 جنيه للبيع، وفق البنك المركزي المصري، في حين سجل الدينار الأردني نحو 23.42 جنيه للشراء، ونحو 23.66 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني نحو 44.10 جنيه للشراء، و44.43 جنيه للبيع؛ وفق بيانات البنك الأهلي المصري.

وسجلت العملات جميعها تراجعًا ملحوظًا خلال تداولات هذا الأسبوع، بعد نجاح السياسة النقدية لمصر عبر الإصلاحات الاقتصادية.

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