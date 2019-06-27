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رياضة

أول رد فعل لمنتخب مصر بعد تصريحات المحمدى بشأن عمرو وردة

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:30 ص
أحمد المحمدي، قائد
أحمد المحمدي، قائد المنتخب المصري
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تلقى أحمد المحمدي، قائد المنتخب المصري، لومًا من الجهاز الإداري للفريق، بسبب تصريحاته بشأن استبعاد عمرو وردة من قائمة "الفراعنة" في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن في وقت سابق الأربعاء، استبعاد اللاعب لفرد حالة من الالتزام والتركيز في الفريق وذلك على خلفية انتشار مقطع فيديو قام فيع اللاعب بحركات غير أخلاقية.

وقال المحمدي عقب فوز منتخب بلاده على الكونغو بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالبطولة الإفريقية، إن الفريق يدعم وردة باعتباره أحد أفراد أسرة المنتخب.

وقال مصدر للعين الرياضية، إن إيهاب لهيطة، مدير المنتخب عقد جلسة سريعة مع المحمدي عاتبه خلالها على تصريحاته.

وأشار المصدر إلى أن لهيطة طالب المحمدي بالالتزام بقرار اتحاد الكرة المصري والتركيز مع الفريق وإغلاق صفحة اللاعب بشكل نهائي.

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