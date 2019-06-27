مدرب مصر يعترف بأفضلية الكونغو على الفراعنة

أكد المكسيكي خافير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، أهمية الفوز على الكونغو، وتحقيق 3 نقاط غالية لتفوق المنتخب الكونغولي على "الفراعنة" خلال مجريات اللقاء.



وقال أجيري عقب اللقاء: "منتخب الكونغو قدم مباراة كبيرة، وكان أفضل من مصر خاصة في النصف الثاني من المباراة".



وأضاف المدرب المكسيكي: "نجحنا في حسم الشوط الأول وسجلنا هدفين ساعدانا في تحقيق الفوز وضمان التأهل للدور الثاني من البطولة وهذا الأهم".



وأكد "أجيري" أنه يفكر في الدفع بـ9 وجوه جديدة خلال المباراة المقبلة أمام منتخب أوغندا، لإراحة اللاعبين الأساسين بعد المجهود الكبير خلال مباراتي زيمبابوي والكونغو الديمقراطية.



وضمن المنتخب المصري التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما ارتفع رصيده للنقطة السادسة، جمعها من الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد والكونغو بهدفين دون مقابل.