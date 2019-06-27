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رياضة

مدرب منتخب مصر يكشف عن أفضل فرق أمم إفريقيا

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:17 ص
هاني رمزي، المدرب
هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر
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يرى هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن السنغال أحد أقوى الفرق في كأس الأمم الإفريقية 2019، مؤكدا أنه منتخب مميز للغاية.

وجاء ذلك عقب فوز منتخب مصر على الكونغو الديمقراطية، بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال رمزي في تصريحات صحفية "منتخب السنغال لفت نظري كثيرا، فهو أحد أقوى الفرق في البطولة الأفريقية".

وأضاف: "نسعى لتحقيق الفوز أمام أوغندا في المباراة المقبلة، من أجل التأهل لثمن النهائي في صدارة المجموعة".

وأتم: "كنت أشعر بقلق شديد أثناء مباراة الكونغو، لأن الخصم كان خطيرًا للغاية وقريبًا من التسجيل".

وتصدر "الفراعنة" جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ليتأهل لثمن نهائي البطولة، بعد منتخب نيجيريا.

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