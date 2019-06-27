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رياضة

مدرب الكونغو يشيد بصلاح وتريزيجية عقب خسارته من مصر

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:16 ص
فلوران إيبينجي، المدير
فلوران إيبينجي، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية
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أشاد فلوران إيبينجي، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، بالمستوى الذي ظهر عليه ثنائي منتخب مصر محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، خلال المواجهة التي جمعتهما، مؤكدًا أنه عانى كثيرًا أمام هذا الثنائي.

وخسر منتخب الكونغو الديمقراطية أمام نظيره المصري، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال إيبينجي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "محمد صلاح ظهر بمستوى رائع، حيث تألق في تسجيل الهدف الثاني بعد مجهود فردي، ومحمود حسن "تريزيجية" أيضًا أرهق دفاعتنا كثيرًا".

وأضاف: "لا نستحق الخسارة أمام مصر لأننا قدمنا مستوى مميزًا، نجحنا في السيطرة على جزء كبير من اللقاء لكن القائم حرمنا من هدفين".

وتابع: "الغيابات أثرت على مستوى فريقنا، كما أتيحت لنا أكثر من فرصة ولم نستغلها، لكن هذه هي كرة القدم".

وأتم: "هناك مباراة متبقية له أمام زيمبابوي وسنلعب للفوز، على أمل التأهل من بوابة أفضل المنتخبات بالمركز الثالث".

وبتلك النتيجة تذيل منتخب الكونغو ترتيب المجموعة الأولى بلا نقاط، فيما تأهل المنتخب المصري لثمن نهائي البطولة الإفريقية.

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