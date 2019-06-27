سعر اليورو اليوم الخميس 27 يونيو 2019

استقر سعر اليورو الاوروبي، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، في تحديثات البنوك، حيث بلغ متوسط سعر اليورو نحو 18.95 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك المركزي:

18.94 جنيه للشراء.

19.09جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك الأهلي المصرى:

18.90 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك مصر:

18.69 جنيه للشراء.

18.93 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك البركة:

18.70 جنيه للشراء.

19.00 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib:

18.68 جنيه للشراء.

18.94 جنيه للبيع.



سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي:

18.80 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك الإسكندرية:

18.67 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.