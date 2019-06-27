أجيرى يعلق على استبعاد عمرو وردة من المنتخب

علّق المكسيكي خافير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، على أزمة استبعاد عمرو وردة لاعب "الفراعنة" قبل ساعات قليلة من خوض مباراة الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، لكأس الأمم الأفريقية 2019.



وكان وردة استبعد من معسكر "الفراعنة" بسبب انتشار فيديو غير أخلاقي له، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل حول تركيزه مع الفريق.



وقال أجيري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المنتخب المصري لا يقف على لاعب، ومن السيئ أن نفقد فردا من المجموعة لأننا كالعائلة الواحدة".



وأتم: "لا أعلم شيئًا عن صدور بيان بشأن عمرو وردة من قبل اللاعبين عن عودته للمعسكر، وبالطبع التغييرات التي نجريها تصنع الفارق للمنتخب".



ونجح المنتخب المصري في الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، وضمن التأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.