الخميس 27 يونيو 2019 الموافق 24 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

اقتصاد

النفط يقفز 2% مع هبوط مخزونات الخام فى أمريكا

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:13 ص
النفط يقفز 2% مع
النفط يقفز 2% مع هبوط مخزونات الخام فى أمريكا
طباعة
صعدت أسعار النفط أكثر من 2%، أمس الأربعاء، وسجلت أعلى مستوياتها في حوالي شهر بدعم من بيانات حكومية أظهرت هبوطا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام وانخفاضات مفاجئة في مخزونات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة، بينما سجلت صادرات النفط مستوى قياسيا مرتفعا.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.44 دولار، أو 2.2%، لتبلغ عند التسوية 66.49 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.55 دولار، أو 2.7%، لتسجل عند التسوية 59.38 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت 12.8 مليون برميل الأسبوع الماضي متجاوزة بفارق كبير توقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض قدره 2.5 مليون برميل، ومسجلة أكبر زيادة أسبوعية منذ سبتمبر 2016.

وانخفض صافي واردات أمريكا من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، بينما ارتفع مجمل الصادرات إلى 3.8 مليون برميل متجاوزا مستواه القياسي السابق البالغ 3.6 مليون برميل يوميا الذي سجله في فبراير.

وتنتظر السوق اجتماع مجموعة العشرين في مطلع الأسبوع المقبل يليه اجتماع أوبك مع منتجين رئيسيين غير أعضاء بالمنظمة، والذين يشكلون مجموعة تعرف باسم أوبك+، في الأول والثاني من يوليو.

وستناقش المجموعة تمديد تخفيضات إنتاج النفط للنصف الثاني من هذا العام.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

منذ حوالي 10 ساعات

لا جديد.. تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو بأمم إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

«صنع في مصر».. تفاصيل خاصة عن «الأنسولين» المصري الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 40 درجة

ads

الصور

image description

الجماهير تتوافد على استاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

image description

تشييع جثمان والد ميدو (صور)

image description

توافد الجمهور على إستاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

image description

بالصور.. إزالة إشغالات شارع "كعابيش" بحى الهرم

image description

انتشار أمنى لتأمين لجان الثانوية العامة بالغربية

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

مفاجأة.. وردة يرفض مغادرة معسكر المنتخب رغم استبعاده

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون الهيئات القضائية

ستوديو

مصر تفوز على الكونغو 2-0 وتتأهل لدور الـ 16 بأمم إفريقيا

بعد اتهامها عصام كاريكا بالتحرش.. فنانة جزائرية تدعي حملها من السبكي

"عقاب أوفر".. مي كساب تتضامن مع عمرو وردة ضد استبعاده من المنتخب

باهر المحمدي يدعم عمرو وردة على دكة بدلاء مصر

رياضة

فيديو.. عمرو وردة يعتذر: "أنا آسف مش هضايق حد تانى"

تعرف على تقييم محمد صلاح فى مباراة مصر والكونغو بأمم إفريقيا

باريس سان جيرمان يرفض عرض برشلونة الأول لضم نيمار

الصحف البريطانية تشيد بمحمد صلاح والمحمدى بعد فوز مصر على الكونغو

منوعات

250 يورو غرامة ارتداء البكيني في إيطاليا

"كلاشينكوف" تطلق نسخة مدنية من بندقية "آكا – 12"

مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية تحقق أرقامًا قياسية

"الأمن الغذائي الأفريقي" يحث على استخدام تقنيات متطورة لتحقيق الأمن الغذائي

إسلام سياسي

غضب إخواني على "أيمن نور" بسبب نفوذه داخل الجماعة

ناشط إخواني ينفجر في "وجدي غنيم": أنت سافل وممثل قذر.. فيديو

بنجلاديش ترفض طلب "عروس داعش" البريطانية

الكيان الصهيوني يزعم نجاحه في إحباط 50 هجوم لداعش بالعالم

مقالات الرأي
ماجد حبته
تحالف خيبة الأمل!
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «5»
صفوت البياضي
أين الأخلاق؟
أحمد بهاء الدين شعبان
مَنْ يدفع ثمن خراب بغداد؟
المزيد
ads

الثقافة

غدا.. أوبرا الإسكندرية تقدم مختارات غنائية من أفلام ديزني العالمية

السبت.. مسرحيات غنائية وأوبرات عالمية يقدمها كورال القاهرة

"حكايات طرح النيل".. السيد نجم يرصد التجربة المجتمعية المصرية فى 50 عاما

"كيفية التصوير السينمائى" بثقافة أسوان

صفحتنا ع الفيس بوك