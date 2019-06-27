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اقتصاد

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الخميس 27 يونيو 2019

الخميس 27/يونيو/2019 - 06:19 ص
سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني
أسماء إبراهيم – هويدا سعيد
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استقر سعر الجنيه الإسترليني، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، حيث سجل في البنك المركزي نحو 21.18 جنيه للبيع، و21.32 جنيه للشراء.

وطبقًا لآخر تحديث، سجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 21.08 جنيه للبيع، و21.26 جنيه للشراء، وسجل في البنك التجاري الدولي نحو 21.07 جنيه للبيع و21.25 جنيه للبيع.

وجاء سعره في البنك العربي الإفريقي نحو 21.04 جنيه للبيع و21.32 جنيه للشراء، وفي بنك مصر سجل 21.06 جنيه للبيع، و21.31 للشراء، وفي بنك الإسكندرية 21.03 جنيه للبيع و21.31 جنيه للشراء.

وشهد الجنيه الإسترليني خلال التعاملات السابقة، تراجعًا طفيفًا أمام الدولار بنحو 1.2534 مقابل الإغلاق اليومي السابق الذي سجل 1.2588.

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