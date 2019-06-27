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اقتصاد

التباين يسيطر على الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:10 ص
التباين يسيطر على
التباين يسيطر على الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
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تباينت الأسهم في البورصة الأمريكية عند نهاية تعاملات جلسة أمس الأربعاء.

وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" للأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف، أمس الأربعاء، بعد أن غطت خسائر لقطاع الرعاية الصحية على مكاسب لأسهم التكنولوجيا، بينما يعكف المستثمرون على تحليل رسائل متباينة فيما يتعلق بمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهى المؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 9.77 نقطة، أو 0.04%، إلى 26538.45 نقطة، بينما تراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا 3.60 نقطة، أو 0.12%، ليغلق عند 2913.78 نقطة.

أما المؤشر "ناسداك" المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا أغلق مرتفعا 25.25 نقطة، أو 0.32%، إلى 7909.97 نقطة.

وارتفع سعر الدولار، الأربعاء، في الوقت الذي تضاءلت فيه التوقعات بخفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية بعد تصريحات مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وأكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي استقلالية المركزي عن الرئيس دونالد ترامب، الذي يضغط باتجاه إجراء تخفيضات لأسعار الفائدة.

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