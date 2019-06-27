الخميس 27 يونيو 2019 الموافق 24 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

اقتصاد

أسعار الديب فريزر اليوم

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:14 ص
أسعار الديب فريزر
أسعار الديب فريزر اليوم
سيد ابراهيم - أسماء ابراهيم
طباعة
شهدت الأسواق، اليوم الخميس، تباينًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصدت "الدستور"، أهم السلع التي يحتاجها المواطنون، منها على سبيل المثال الديب فريزر.

وسجل ديب فريزر "كريازي رأسي نوفروست 250 لترًا 6 أدراج" سعر 8125 جنيهًا، و"أفقي ديجيتال سعة 220 لترًا" سعر 5050 جنيهًا، و"كريازي أفقي 178 لتر" سعر 4150 جنيهًا، بينما سجل ديب فريزر من فريش أفقي سعة 215 لترًا نحو 4050 جنيهًا، وتوشيبا نوفروست 4 درج رأسي 195 لترًا سجل 5545 جنيهًا، وسجل ديب فريزر اليكتروستار أفقي 220 لترًا نحو 3500 جنيه.

ويقول المهندس عزت سالم، متخصص في صيانة أجهزة التبريد، إنه يجب مراعاة عدة أشياء قبل شراء ديب فريزر، من أهمها اختيار الحجم المناسب لـ"ديب فريزر" فى منزلك، بحيث تكون هناك مساحة كافية لوضعه، مشيرًا إلى أن سعة التخزين تقاس باللتر، وأن كل كيلو جرام تخزين يعادل 1 لتر، كما يجب شراء أكبر حجم.

وأوضح "سالم"، أن الديب فريزر الأفقي يختلف عن الرأسي، فالأفقي مساحته أوسع وكبيرة لكنه غير منظم، والرأسي مساحته صغيرة لكنه منظم، ولابد قبل الشراء السؤال عن حجم استهلاك الكهرباء، وخاصية التبريد السريع، مع وجود منبه للكشف عن درجة الحرارة داخل ديب فريزر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الديب فريزر اليوم.. "كريازى 6 أدراج" بـ8125 جنيهًا

أسعار الديب فريزر اليوم.. "كريازى 6 أدراج" بـ8125 جنيهًا

أسعار الديب فريزر اليوم.. "كريازى 6 أدراج" بـ8125 جنيهًا

أسعار الديب فريزر اليوم.. "كريازى 6 أدراج" بـ8125 جنيهًا

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. وردة يرفض مغادرة معسكر المنتخب رغم استبعاده

منذ حوالي 22 ساعة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 40 درجة

منذ حوالي 20 ساعة

الداخلية: استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين فى العريش

منذ حوالي 15 ساعة

«صنع في مصر».. تفاصيل خاصة عن «الأنسولين» المصري الجديد

ads

الصور

image description

الجماهير تتوافد على استاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

image description

تشييع جثمان والد ميدو (صور)

image description

توافد الجمهور على إستاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

image description

بالصور.. إزالة إشغالات شارع "كعابيش" بحى الهرم

image description

انتشار أمنى لتأمين لجان الثانوية العامة بالغربية

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

مفاجأة.. وردة يرفض مغادرة معسكر المنتخب رغم استبعاده

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

جولة داخل حساب بطلة أزمة "عمرو وردة" المكسيكية: "انتقمت منه"

ستوديو

مصر تفوز على الكونغو 2-0 وتتأهل لدور الـ 16 بأمم إفريقيا

بعد اتهامها عصام كاريكا بالتحرش.. فنانة جزائرية تدعي حملها من السبكي

"عقاب أوفر".. مي كساب تتضامن مع عمرو وردة ضد استبعاده من المنتخب

باهر المحمدي يدعم عمرو وردة على دكة بدلاء مصر

رياضة

"هوسكورد" العالمية تختار أفضل وأسوأ لاعب من منتخب مصر أمام الكونغو

فيديو.. عمرو وردة يعتذر: "أنا آسف مش هضايق حد تانى"

تعرف على تقييم محمد صلاح فى مباراة مصر والكونغو بأمم إفريقيا

باريس سان جيرمان يرفض عرض برشلونة الأول لضم نيمار

منوعات

250 يورو غرامة ارتداء البكيني في إيطاليا

"كلاشينكوف" تطلق نسخة مدنية من بندقية "آكا – 12"

مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية تحقق أرقامًا قياسية

"الأمن الغذائي الأفريقي" يحث على استخدام تقنيات متطورة لتحقيق الأمن الغذائي

إسلام سياسي

غضب إخواني على "أيمن نور" بسبب نفوذه داخل الجماعة

ناشط إخواني ينفجر في "وجدي غنيم": أنت سافل وممثل قذر.. فيديو

بنجلاديش ترفض طلب "عروس داعش" البريطانية

الكيان الصهيوني يزعم نجاحه في إحباط 50 هجوم لداعش بالعالم

مقالات الرأي
ماجد حبته
تحالف خيبة الأمل!
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «5»
صفوت البياضي
أين الأخلاق؟
أحمد بهاء الدين شعبان
مَنْ يدفع ثمن خراب بغداد؟
المزيد
ads

الثقافة

غدا.. أوبرا الإسكندرية تقدم مختارات غنائية من أفلام ديزني العالمية

السبت.. مسرحيات غنائية وأوبرات عالمية يقدمها كورال القاهرة

"حكايات طرح النيل".. السيد نجم يرصد التجربة المجتمعية المصرية فى 50 عاما

"كيفية التصوير السينمائى" بثقافة أسوان

صفحتنا ع الفيس بوك