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اقتصاد

520 دولارًا.. سعر طن "القمح الأمريكى" اليوم

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:23 ص
قمح-أرشيفية
قمح-أرشيفية
أسامة الشندويلى
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سجل سعر طن القمح الأمريكي، اليوم الخميس، نحو 520 دولارًا في الأسواق العالمية التي ترتبط بحركة البيع والشراء المتعلقة بالمعروض للسوق العالمي.

وقال الخبير الاقتصادي، أشرف عبدالمنعم، إن مصر تسعى لخفض معدل استيراد القمح عبر زيادة المساحة المنزرعة، في إطار العمل على ضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وأضاف "عبدالمنعم"، أن بعض الأسعار تتحدد بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

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