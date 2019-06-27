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اقتصاد

380 دولارًا.. سعر طن "فحم الكوك" اليوم

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:36 ص
فحم الكوك
فحم الكوك
أسامة الشندويلى
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سجل سعر طن فحم الكوك في الأسواق العالمية، اليوم الخميس، من 380 إلى 400 دولار للطن، حيث تنتج مصر فحم الكوك عبر شركة النصر لصناعة الكوك، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وتعتمد شركة النصر لصناعة الكوك علي تصدير فحم الكوك إلى الخارج لزيادة مبيعاتها وإيرادتها السنوية، كما تستورد شركة الحديد والصلب المصرية احتياجاتها من فحم الكوك المناسب للأفران الموجودة لديها، كما تستخدم بعض مصانع السكر، وكذلك الحديد والصلب، فحم الكوك في صناعة المنتجات التي تقوم بتصنيعها.

وتعد شركة النصر لصناعة الكوك الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تصنع فحم الكوك وتصدره للخارج، بخلاف احتياجات بعض المصانع في السوق المحلي.

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