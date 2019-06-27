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اقتصاد

ختام فعاليات الجلسة رقم 81 للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية

الخميس 27/يونيو/2019 - 01:06 ص
السيد نجم رئيس الجمارك
السيد نجم رئيس الجمارك
حسن كامل
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اختتم مساء الأربعاء فعاليات الجلسة رقم 81 للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية World Customs Organization ( WCO )بمقر منظمة الجمارك العامية بمدينة بروكسل البلجيكية بحضور وفد الجمارك المصرية برئاسة الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية والسيد كيونيو ميكوريا أمين منظمة الجمارك العالمية وممثلى 30 دولة.

وكانت أعمال الجلسات قد بدأت صباح يوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2019 بكلمة ترحيب من السيد كيونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية وعرض تقريرا حول ماتم تنفيذه من خلال الخطة الإستراتيجية للمنظمة خلال الفترة السابقة وتقريرا آخر عن تحليل البيانات والحوكمة.

وتضمنت الإجتماعات العديد من الموضوعات الهامة والوثيقة الصلة بالعمل الجمركى ومن أهمها تقرير مجموعة عمل تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة وما تم الانتهاء منه خلال اجتماع مجموعة العمل المسؤولة عن مناقشة اتفاق تيسير التجارة.

وناقشت لجنة السياسات عدة مواضيع مدرجة على جدول الأعمال، من أهمها تحديث آليات منظمه الجمارك العالمية ومراجعة استراتيجية النظام المنسق لتتوافق مع متطلبات المستقبل ومشروع المراجعة الشاملة لاتفاقية كيوتو المعدلة والنظر في اعتماد حزمة التجارة الالكترونية التي اقترحها فريق العمل المختص.

كما ناقشت اللجنة موضوع تسهيل التجارة وتقيم الاداء وتأثير تقيم الأداء من قبل البنك الدولي على الدول الأعضاء والإدارة المنسقة للحدود وتطبيق النافذه الواحده والتعاون الرقمي من خلال نموذج البيانات ويشمل الجمارك وكافه الجهات وتبادل البيانات والتعاون المؤسسي بين اللجان الوطنية لتيسير التجاره مثل الضرائب والشرطه وحرس الحدود.

وتم التطرق خلال الاجتماع لبرامج التأمين ومنها نظام التقييم العالمي للسفر GTAS والسفن السياحيه للركاب والتجاره غير المشروعة والرقابه المعتمدة علي الاستخبارات.

كما تم مناقشة مشروع الخطة الاستراتيجية الجديدة للمنظمة للفترة من 2019 حتى 2022م وذلك تمهيدا لرفعها الى مجلس المنظمة لاعتمادها.

فى جانب آخر عقد مساء اليوم الإجتماع الإقليمى ال 50 للسادة مدراء عامى الجمارك بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط.

وخلال الاجتماع تم مناقشة تقرير الجلسة رقم 81 للجنه السياسات العامه وتقرير موجز لعضوية الأقليم فى لجان منظمة الجمارك العالمية ودراسة نتائج اجتماع فريق استخدام لغات إضافية بالمنظمة وتقرير المكتب الإقليمى لبناء القدرات حول الخطه الإقليمية 2019-2020 وماتم بشان توصيات الاجتماع الإقليمى الـ 49 بخصوص التتبع الإلكترونى وتبادل شهادات المنشأ الإلكترونية والموقف بخصوص إنتخابات منظمة الجمارك العالمية لمنصب مدير بناءالمقدرة بمنظمه الجمارك العالميه ومنصب مدير إدارة الامتثال والتسهيل ومنصب رئيس منظمة الجمارك العالمية ومنصب رئيس ونائب رئيس اللجنة المالية ومنصب رئيس ونائب رئيس لجنة التدقيق.

وعلى هامش الجلسات تم عقد لقاء بين وفدى الجمارك المصرية برئاسة السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك مع وفد الجمارك الأمريكية ووفد الجمارك الهندية ورئيس الجمارك المغربية، حيث تم بحث تعزيز وتقوية العلاقات بين الجمارك المصرية ونظرائها فى تلك الدول.

كما اجتمع مع نائب مدير إدارة بناء القدرات بمنظمة الجمارك العالمية والخبير المسئول عن النافذة الواحدة بالمنظمة بحضور الدكتورة نرمين أبوالعطا مستشار وزير التجارة.

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