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مصر

ننشر أسماء المرشحين على مقعد نقيب الأطباء والمقاعد الفرعية

الخميس 27/يونيو/2019 - 01:05 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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أعلنت مصادر بالنقابة العامة للأطباء، عن ارتفاع عدد المرشحين على مقعد النقيب إلى 13 مرشحًا، حيث ترشح أمس الدكتور محمود إبراهيم عبد العاطى، لينضم إلى المرشحين الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء الحالى، والدكتورة أمنية إبراهيم، والدكتور إبراهيم الطاهر، والدكتور محمد سلامة، والدكتورة منى مينا، والدكتور إبراهيم الزيات، والدكتور أحمد رؤوف، والدكتور على كامل، والدكتور هشام على، والدكتور أسامة عبدالحى، والدكتور محمد محمود إبراهيم، والدكتور محمد شوكت محمد عثمان الأخضر.

وكان قد ترشح على مستوى النقابة العامة، فوق السن: رشوان شعبان، وإبراهيم الزيات، وعلى كامل، وسعدة فرغلى، وعلاء الدين المهدى، وشيماء محمد عرفة، وخالد مرتجى، وجرجس رؤوف أمين، سلوى كمال حنفى، وايهاب الطاهر، وأحمد حسنى عبد الفضيل، ومجدى طلعت، وعلاء الدين محمود الغمراوى، وهيامى زكريا، وائل رفعت حبلص، ويحيى محمد أحمد الجزهرى، أحمد حمزة، أحمد فوزى صديق، فريد محمد، محمد أبو المجد، خالد ابراهيم سلطان.

بينما المرشحين تحت السن، هم: أحمد السيد، وحلمى محمد السويدى، وآية نعمان إبراهيم، محمود أحمد غرفة، عبد العظيم رمضان، أحمد حسين عبد السلام، أحمد عبدالله، خالد مصطفى، راجح ياسر، محمد حسنى التومى، أحمد صفوت، وائل محمد الشرقاوى.

وعلى مستوى منطقة القاهرة فوق سن 15 عاما، تقدمت: منى مينا، وشيماء محمد عرفة، ومحمد صفوت، وصفاء الحسينى، ومجدى طلعت، ومنير معوض بشارة، وخالد إبراهيم سلطان، وعلى مستوى وسط الدلتا تقدم محمد مجدى الخياط، وخالد مصطفى سليم، ومحمد حامد الأكشر.

فى حين تقدم على مستوى شرق الدلتا حلمى محمد السويدى، وأحمد زهران، وائل الشرقاوى، محسن محمد محفوظ، مجدى حسين وحسن، وعلى مستوى غرب الدلتا تقدم الدكتور محمد أحمد سلطان.

وعلى مستوى شمال الصعيد، فوق السن، تقدم: حمدى النبوى، وسيد الطويل، وأحمد عليوة وطارق عبدالعزيز، وأحمد فتحى فض، إيهاب نبيه فهمى، نادى صالح السيد، أمنية عبد الله محمد، فى حين تقدم على منطقة جنوب الصعيد كلا من عمرو أحمد عثمان، محمد السيد صادق، أحمد محمد سعيد، إيمان حسن على.

يذكر أن النقابة العامة للأطباء فتحت باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، الخميس الماضي ولمدة 10 أيام، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الأحد 30 يونيو الجاري، وتستقبل اللجنة الانتخابية طلبات الترشيح من التاسعة صباحاًّ وحتى التاسعة مساءً خلال هذه المدة بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

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