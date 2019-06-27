إنتر ميلان يقدم عرضه الأول لضم "لوكاكو"

قدم نادي إنتر ميلان الإيطالي عرضه الأول إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد مع مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ويرغب إنتر ميلان في التعاقد مع لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحاليةـ ليكون بديلا للأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي يقترب من الرحيل في الصيف الحالي.



وقالت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية إن نادي إنتر ميلان قدم عرضه الأول لنادي مانشستر يونايتد للحصول على خدمات لوكاكو على سبيل الإعارة لمدة موسمين.



وعرض النادي الإيطالي على نظيره الإنجليزي الحصول على 10 ملايين يورو نظير الإعارة لموسمين، بالإضافة إلى 60 مليون للتعاقد معه بشكل نهائي بعد انتهاء الإعارة.



وأوضحت الشبكة أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما في الصفقة التي يضع الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد للفريق، الكثير من الآمال في الموسم المقبل.