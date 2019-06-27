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رياضة

باريس سان جيرمان يرفض عرض برشلونة الأول لضم نيمار

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:30 ص
جريدة الدستور
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رفض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي العرض الأول من نظيره الإسباني برشلونة للتعاقد مع لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وربطت العديد من التقارير نيمار بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد موسمين من الانتقال إلى باريس سان جيرمان في الصيف قبل الماضي.

وقالت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية، إن نادي برشلونة تواصل بالفعل مع النادي الفرنسي معبرا له عن رغبته في التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء الرد من نادي العاصمة الفرنسية سلبيًا، إذ رفض العرض المقدم من النادي الكتالوني، خاصة وأنه لم يحتوي على قيمة مادية محددة.

يُذكر أن نيمار انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الفريق الكتالوني.

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