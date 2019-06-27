تعرف على تقييم محمد صلاح فى مباراة مصر والكونغو بأمم إفريقيا

أعدت شبكة "هوسكورد" العالمية تقييمًا لأداء نجم منتخب مصر "محمد صلاح"، بعد مشاركته في مباراة الأمس أمام منتخب الكونغو في بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وفاز الفراعنة بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة، وضمن بذلك التأهل إلى دور الـ16.



وتمكن "محمد صلاح" من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب المصري في الدقيقة 43.



وحسب شبكة "هوسكورد" العالمية، حصل "صلاح" على تقييم 7.210، حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 2.7 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 67 %.



وفقد "صلاح" الاستحواذ على كرته مرتين، وصوب خمسة تسديدات، اثنتين تجاه المرمى، وثلاثة تم اعتراضهم من قِبل الخصم.