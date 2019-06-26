250 يورو غرامة ارتداء البكيني في إيطاليا

أصبح حمام شمس لسائحة في مدينة البندقية باهظ الثمن، حيث تعرضت لغرامة كبيرة لارتدائها مايوه بكيني في المدينة السياحية الإيطالية.



واضطرت المرأة الكندية (23 عاما) إلى دفع 250 يورو (284.5 دولار أمريكي) بعدما ضبطت وهي تخلع ملابسها في حدائق جيارديني بابادوبولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "انسا" اليوم الأربعاء، مع تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة.



يذكر أنه يحظر ارتداء ملابس السباحة أو مايوه عاري الصدر للسيدات في الأماكن العامة ووسائل النقل العام وأيضا أثناء قيادة السيارات.